Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Джей энд Ти Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Джей энд Ти Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|30
|нет
|нет
|евро
|нет
|25
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|100
|нет
|нет
|евро
|нет
|80
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|10 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|220
|нет
|нет
|евро
|нет
|200
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Джей энд Ти Банка
Оценка: 4
Банк не отвечает на электронные письма, посланные по адресам, указанным на сайте. А такие дружелюбные формулировки: "Вам нужна консультация? Мы поможем Вам! info@JTBank.ru" ... Весь отзыв
5 062
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