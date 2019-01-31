Вход

Дебетовые карты в Джей энд Ти Банке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Джей энд Ти Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

MasterCard Standard — Джей энд Ти Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 25 нет нет
MasterCard Gold — Джей энд Ти Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 80 нет нет
MasterCard Platinum — Джей энд Ти Банк
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 10 000 нет нет
доллар США нет 220 нет нет
евро нет 200 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Джей энд Ти Банка

Оценка: 5 Проверяется
Три года являюсь клиентом банка J&T и ни разу об  этом не пожалел :). Всегда приветливо встречают, с улыбкой провожают, быстро и профессионально обслуживают,искренне... Весь отзыв
Все отзывы
5 062

Похожие продукты других банков: Газтрансбанк, Геобанк, Киви Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредитные карты, Потребительские кредиты