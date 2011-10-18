Вход

Дебетовые карты в Алтынбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Алтынбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Мир — Алтынбанк
Мир Индивидуальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир — Алтынбанк
Мир Социальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
4 632

Похожие продукты других банков: Костромаселькомбанк, Международный Коммерческий Банк, Далена Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека