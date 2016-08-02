

Если планируете заказать дебетовую карту в Эс-Би-Ай Банке, внимательно ознакомьтесь с особенностями всех видов данного финансового инструмента. Сравните их по тарифу, дизайну, стоимости годового обслуживания, предоставляемым бонусам и скидкам, условиям оформления. Для этого воспользуйтесь информационными возможностями нашего интернет-портала.

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Заказ

Чтобы подобрать оптимальное решение, задайте параметры в окне поиска — укажите, какие бонусы для вас важны, валюту. Определитесь, обязательно ли, чтобы на остаток начислялись проценты. Система отсортирует предложения, удовлетворяющие выбранным критериям.

Напротив описания самого выгодного и удобного для вас варианта нажмите на кнопку «Оформить карту». Появится интернет-анкета. После ее обработки вам останется дождаться, пока менеджер позвонит вам, чтобы подробно рассказать об особенностях продукта.