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Дебетовые карты в Эс-Би-Ай Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Эс-Би-Ай Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Валютная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
доллар США нет 17 нет нет
евро нет 15 нет нет
Валютная Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 44 нет нет
Mastercard Standard «Доходная карта» — Эс-<nobr>Би-Ай</nobr> Банк (бывш. ЯР-Банк)
Доходная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 2% 0 - 550 нет нет
Доходная Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 2% 0 - 2 200 нет нет
Семейные ценности
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 - 2 691 нет
  • другое
доллар США 1% 0 - 39 нет
  • другое
евро нет 0 - 34 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Эс-Би-Ай Банка

Оценка: 4 Не засчитана
Приятно порадовало то, что Эс-Би-Ай Банк и МТППК смогли найти наиболее удобную кобрендинговую форму для покупки разовых билетов на электропоезда Ленинградского направления, когда... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Мне 14 лет, на данный момент я владею около 10 дебетовыми картами от разных банков. Выпускал я их просто для того, чтобы анализировать банковский сектор, узнать более подробно как... Весь отзыв
Оценка: 5
Очень неожиданно открыл для себя этот банк. Привлекли счета и депозиты в японских иенах (что очень редко встречается в наших банках) и выгодные курсы конвертации и, что особенно... Весь отзыв
Все отзывы
4 833

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