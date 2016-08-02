Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Эс-Би-Ай Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Эс-Би-Ай Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|доллар США
|нет
|17
|нет
|нет
|евро
|нет
|15
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|доллар США
|нет
|50
|нет
|нет
|евро
|нет
|44
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|2%
|0 - 550
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|2%
|0 - 2 200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 2 691
|нет
|
|доллар США
|1%
|0 - 39
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 34
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Эс-Би-Ай Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Мне 14 лет, на данный момент я владею около 10 дебетовыми картами от разных банков. Выпускал я их просто для того, чтобы анализировать банковский сектор, узнать более подробно как... Весь отзыв
Оценка: 5
Очень неожиданно открыл для себя этот банк. Привлекли счета и депозиты в японских иенах (что очень редко встречается в наших банках) и выгодные курсы конвертации и, что особенно... Весь отзыв
4 833
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