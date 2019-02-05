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Костромаселькомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Клиентская Gold

MasterCard Gold — Костромаселькомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,2%, мин. 10 руб. - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,2%, мин. 10 руб. - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,25 долл. / 0,3 евро;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карт в рублях;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков - партнеров
Дата актуализации
05.02.2019 16:05
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Клиентская Gold» в 1 городе России
1 646
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Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
Адрес
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 3
Банкоматы 16
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Телефоны
(4942) 49-07-07