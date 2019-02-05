Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Выпуск и обслуживание 25 $ Выпуск и обслуживание 25 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,2%, мин. 10 руб. - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0,2%, мин. 10 руб. - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0,2%, мин. 1 долл. - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0,2%, мин. 1 долл. - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 долл. в день; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

0,2%, мин. 1 евро - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро

0,2%, мин. 1 евро - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 евро в день; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,25 долл. / 0,3 евро;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карт в рублях;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков - партнеров Дата актуализации 05.02.2019 16:05 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.