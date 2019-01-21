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Дебетовые карты в БКС Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БКС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Classic — БКС Банк
Директ
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
доллар США нет 0 нет
  • другое
евро нет 0 нет
  • другое
Visa Platinum — БКС Банк
Премьер Базовый
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 6 000 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 88 нет
  • другое
евро нет 0 - 76 нет
  • другое
Visa Platinum — БКС Банк
Премьер Расширенный
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 18 000 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 263 нет
  • другое
евро нет 0 - 227 нет
  • другое
Visa Platinum «Цифровой Платинум» — БКС Банк
Цифровой Платиновый
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 200 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 33 нет
  • другое
евро нет 0 - 29 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах БКС Банка

Оценка: 4 Не засчитана
У меня тоже был казус с обменом валюты. Правда, когда гостила у родственников в Нижнем Новгороде. Заморозила курс, пришла - а денег нет. Хорошо, что было некритично по срокам - на... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
БКС всегда любила за самый выгодный в городе курс валюты. Рекомендовала родным, даже своего упрямого мужа перетянула в этот банк) Но видимо перехвалила... Пришла в офис на... Весь отзыв
Все отзывы
16 777

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