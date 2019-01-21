Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в БКС Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БКС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|доллар США
|нет
|0
|нет
|
|евро
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 6 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 88
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 76
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 18 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 263
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 227
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 200
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 33
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 29
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах БКС Банка
Оценка: 4 Не засчитана
У меня тоже был казус с обменом валюты. Правда, когда гостила у родственников в Нижнем Новгороде. Заморозила курс, пришла - а денег нет. Хорошо, что было некритично по срокам - на... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
БКС всегда любила за самый выгодный в городе курс валюты. Рекомендовала родным, даже своего упрямого мужа перетянула в этот банк) Но видимо перехвалила... Пришла в офис на... Весь отзыв
16 777
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