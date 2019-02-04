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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможна привязка карты Mastercard Platinum к Google Pay / Apple Pay Мультивалютная карта к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро, автоматическое переключение валют Начисление процентов на остаток средств на счете 6% Выпуск и обслуживание 0 - 30 000 ₽ со 2-го года: 0-30 000 руб. по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 2 500 000 руб.;

при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 75 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 475 $ со 2-го года: 0-30 000 руб. (эквивалент) по 2 500 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 2 500 000 руб. (эквивалент);

при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 75 000 руб. (эквивалент) в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 406 € со 2-го года: 0-30 000 руб. (эквивалент) по 2 500 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 2 500 000 руб. (эквивалент);

при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 75 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб.;

1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб.;

1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб.;

1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 1 000 000 руб.;

1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. (эквивалент) в день Дополнительная информация открытие и обслуживание 3-х карточных и текущих счета (рубли, доллары и евро) - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 25% годовых (в рублях), 16% (в иностранной валюте);

бесплатный выпуск карт на третьих лиц в рамках одного счета;

конвертация - по биржевому курсу;

премиальное страхование в путешествии;

консьерж-служба Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания карты;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах;

возможность бесплатного снятия в устройствах сторонних банков, в в т.ч за границей РФ Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Индивидуальный" Дата актуализации 04.02.2019 09:21 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.