Банк «Фридом Финанс», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Индивидуальная
Mastercard Platinum — ФФин Банкеще 9 карт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 475 $
- стоимость обслуживания от 0 до 406 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Visa Infinite
- Mastercard Platinum
- Mastercard World Elite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка карты Mastercard Platinum к Google Pay / Apple Pay
Мультивалютная карта
к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро, автоматическое переключение валют
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и обслуживание
0 - 30 000 ₽
со 2-го года: 0-30 000 руб.
по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 2 500 000 руб.;
- при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 75 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 475 $
со 2-го года: 0-30 000 руб. (эквивалент)
по 2 500 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 2 500 000 руб. (эквивалент);
- при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 75 000 руб. (эквивалент) в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 406 €
со 2-го года: 0-30 000 руб. (эквивалент)
по 2 500 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 2 500 000 руб. (эквивалент);
- при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 75 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 3 000 000 руб.;
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 3 000 000 руб.;
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 1 000 000 руб.;
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 1 000 000 руб.;
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 3 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. (эквивалент) в день
Дополнительная информация
- открытие и обслуживание 3-х карточных и текущих счета (рубли, доллары и евро) - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 25% годовых (в рублях), 16% (в иностранной валюте);
- бесплатный выпуск карт на третьих лиц в рамках одного счета;
- конвертация - по биржевому курсу;
- премиальное страхование в путешествии;
- консьерж-служба
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах;
- возможность бесплатного снятия в устройствах сторонних банков, в в т.ч за границей РФ
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Индивидуальный"
Дата актуализации
04.02.2019 09:21
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная» в 16 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
- Адрес
- 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
- Сайт
- www.bankffin.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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