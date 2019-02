Справка Banki.ru

Банк основан в г. Енисейске (Красноярский край) в 1994 году. Спустя четыре года получил статус уполномоченного банка Эвенкийского автономного округа. В 1999 году нарастил активы путем присоединения КБ «Лесосибирский». С 2001 года — уполномоченный банк администрации Красноярского края. С декабря 2004 года — участник системы страхования вкладов.

В настоящее время Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края владеет 28,61% акций банка. Председатель правления и президент банка (с 1994 года) Ассия Белоногова с учетом доли ее близкой родственницы и члена правления Нели Анчуговой контролирует 64,53% акций кредитной организации. 5,92% акций банка принадлежит ОАО «Красноярская горно-геологическая компания», акционерами которого являются 19 физических лиц. На акционеров-миноритариев приходится 0,94% акций.

Головной офис кредитного учреждения расположен в Красноярске. Сеть продаж представлена одним филиалом в Красноярске, 34 дополнительными офисами и двумя операционными кассами вне кассового узла на территории Красноярского края. Сеть собственных банкоматов насчитывает порядка 110 устройств, также клиенты имеют возможность на льготных условиях пользоваться банкоматами системы «Золотая Корона» в Красноярске. По последним доступным данным, среднесписочная численность персонала банка составляла чуть менее 400 человек.

Список основных корпоративных заемщиков банка достаточно широкий: местные предприятия по производству и распределению электроэнергии, воды и газа; компании, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом; частные предприниматели и субъекты МСП; предприятия торговли и общественного питания; местные финансовые органы (в совете директоров банка присутствуют представители министерства финансов Красноярского края, в том числе заместитель министра Руслан Щербатюк). В пассивах корпоративная клиентская база сформирована компаниями и организациями из сферы транспорта, услуг, торговли, энергетики, строительства и др. Присутствуют в числе клиентов на обслуживании государственные и общественные организации.

В число корпоративных клиентов кредитной организации в различные периоды входили Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края, краевое ГП «Дорожно-эксплуатационная организация», ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций», ООО «Завод ЭСТИБ», ЗАО «Стальмонтаж», ООО «Енисейтехком», ОАО «Енисейгеофизика», ОАО «Геосеть-Сибирь», ООО «Прикладная геология», ООО «Норильскнефтепродукт», ООО «Аудиторская фирма «Порядок», региональная общественная организация «Красноярский центр лечебной педагогики», ООО «Открытые системы», ООО «Крослайн», ООО «Микадо», ООО «Сиб-Экспо».

Крупному, малому и среднему бизнесу, а также микробизнесу банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, корпоративные пластиковые карты, сейфовые ячейки, зарплатные проекты, валютный контроль, обезличенные металлические счета и операции с драгметаллами.

Список услуг для физических лиц включает себя кредитование (потребительское, ипотеку), вклады, выпуск пластиковых карт (Visa, MasterCard, «Мир»), прием платежей (в том числе через Федеральную систему «Город») и денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, UNIStream), дистанционное обслуживание, аренда индивидуальных банковских сейфов, операции с драгметаллами, страхование.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 12,1% (или 868,6 млн рублей), составив 6,3 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 60,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 55,9% до 60,3%, при этом их номинальный объем сократился на 206,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 32,9% до 26,2%, при этом их номинальный объем сократился на 714 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 568,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,5% (или 14,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9% и 91% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,63% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 48,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 75,7% и 24,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 22,4% до 26,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 52,6 млн рублей;• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 52% до 48,9%, при этом их номинальный объем сократился на 641,6 млн рублей;• доля высоколиквидных активов сократилась c 18,5% до 16,5%, при этом их номинальный объем сократился на 284,9 млн рублей;• доля основных средств увеличилась c 5,3% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 3,9 млн рублей;• доля прочих активов увеличилась c 1,4% до 1,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,7 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 52,6 млн рублей (или 3,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 65,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 65,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5,7% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 618,8 млн рублей (37,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 3,1 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 471,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 30,9 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3,6 млн рублей.

Совет директоров: Анатолий Хохлов (председатель), Руслан Щербатюк, Евгения Островская, Дмитрий Варава, Ассия Белоногова, Николай Павлов, Илья Лыков, Роман Стехин.

Правление: Ассия Белоногова (председатель), Николай Павлов, Сергей Колупаев, Неля Анчугова, Мария Лыкова, Андрей Машуков.

