Кредитная карта Енисейского Объединенного Банка предлагается теперь со сниженной ставкой 16,5%. Об этом в понедельник объявили в кредитной организации.

По информации банка, карта предусматривает длительный беспроцентный период — 111 дней — и расширенный лимит: до 1 млн рублей.

Кроме того, держатели карты могут получить кэшбэк за покупки по ней. «Используйте нашу карту и получайте кэшбэк рублями за каждую покупку! А в популярных категориях мы начисляем дополнительный кэшбэк», — подчеркивают в банке.

Уточним, что в зависимости от категории кэшбэк за покупки по карте на сумму от 1 тыс. рублей в месяц может составить от 1% до 5%, максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц.

Самые популярные кредитные карты с cashback

Самые популярные кредитные карты с cashback

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Название Процентная ставка Льготный период, дней Cashback
Карта возможностей
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от 14,9% до 110 до 1,5%
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от 7% до 50 до 10%
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