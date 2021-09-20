Енисейский Объединенный Банк предлагает специальные условия по кредитам для учителей.

«В преддверии Дня учителя мы снизили ставки по кредитам наличными», — объявили в понедельник в банке.

Как следует из его релиза, ставка для учителей будет на 2 процентных пункта ниже ставки для других заемщиков.

Согласно материалам банка, продукт позволяет получить до 3 млн рублей на срок до пяти лет.



Итоговые ставки по кредитному предложению для учителей в сообщении финучреждения не указаны. На сайте банка сообщается, что его ставки по кредиту наличными составляют от 11,75% до 20% годовых начиная с 29-го дня пользования кредитом; в первые 28 дней пользования кредитом процентная ставка составляет от 0,03% в день (11,75% годовых) до 0,25% в день (91,25% годовых).