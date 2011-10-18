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Дебетовые карты в банке «Вологжанин»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Вологжанин». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 500 есть нет
доллар США нет 15 есть нет
евро нет 15 есть нет
Мир — Вологжанин
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 есть нет
Мир Классическая — Вологжанин
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 400 есть нет
Мир Премиальная — Вологжанин
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 800 есть нет
Mastercard Platinum «Для Вологжан» — Вологжанин
Лайт (для вологжан)
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 600 есть нет
Приоритет
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 3 000 есть нет
Мир — Вологжанин
Социальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 есть нет
Mastercard Platinum «Для Вологжан» — Вологжанин
Стандарт (для вологжан)
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 200 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 950

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