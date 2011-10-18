

Оформить дебетовую карту банка «Вологжанин» быстро, не выходя из дома, вы можете на нашем сайте. Заявка будет моментально передана в банк, где ее сразу обработают и возьмутся за изготовление. В результате вы не только получите готовый продукт, но и сможете пользоваться многочисленными бонусами и привилегиями, которые доступны клиентам портала Banki.ru.

Подбор варианта

Выбирать пластик нужно, исходя из целей его использования, типа тарифа и некоторых других параметров, которые потребитель считает важными. На сайте Банки.ру можно посмотреть, в какую сумму обойдется выпуск продукта, какими функциями он будет обладать и какие технологические особенности для него характерны. Сравнив дебетовки, вы сможете без труда определить лучший для себя вариант.

Заказ

Чтобы подать онлайн-заявку, необходимо заполнить электронную анкету, имеющуюся на портале. Начиная сотрудничество с банком посредством глобальной сети, вы экономите свое время и силы, решаете важные вопросы, не посещая несколько раз офис финансовой организации.

Когда карта будет готова, ее можно будет забрать в выбранном отделении. Срок изготовления банковский сотрудник сообщит, позвонив по телефону или прислав смс-уведомление.

