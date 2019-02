Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1992 году в форме закрытого акционерного общества. В декабре 2018 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

С сентября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Александр Эльперин (30,79%), Александр Каледин (28,89%), член совета директоров Алексей Мельников и Наталья Мельникова (сын и мать, совместно 17,73%), Любовь Свистельникова (7,76%), Павел и Геннадий Куницины (сын и отец, совместно 5,48%), член совета директоров Наталья Подгорнова (3,57%), Петр Рыжков (2,40%), член совета директоров Владимир Громов (1,20%), а также Галина Васильева (0,59%) и Сергей Смирнов (0,07%). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями — 1,52%.

Отметим, что Наталья Воронцова является также специалистом Управления делами Администрации города Вологды. Александр Каледин — председатель совета директоров АО «ПЭМЗ». Александр Эльперин — экс депутат Законодательного Собрания Вологодской области (1999—2002; 2002—2007).

Сеть банка представлена головным офисом (Вологда), девятью дополнительными, двумя кредитно-кассовыми и одним операционным офисами. Практически вся сеть банка действует на территории Вологодской области, кроме одного операционного офиса, расположенного в Санкт-Петербурге. Численность персонала банка на январь 2018 года составляла 225 человек. Банк располагает собственной сетью банкоматов, насчитывающей 28 устройств. Кроме того, клиенты банка имеют возможность снимать средства без комиссии в банкоматах ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

Частным лицам банк предлагает потребительское, ипотечное и автокредитование, линейку вкладов, банковские карты (MasterCard, «Мир»), удаленное банковское обслуживание, денежные переводы без открытия счета (Contact, «Золотая Корона»), монеты и металлы из драгоценных металлов.

Юридическим лицам доступны РКО, депозиты, кредитование, валютный контроль, зарплатные проекты, лизинг, дистанционное банковское обслуживание и др.», ПАО «Вологдастрой», АО «Вологодский оптико-механический завод», ЗАО «Госстройзаказчик», АО «Межрегиональная инвестиционная компания», ЗАО «Омега» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,3% (или 188,5 млн рублей), составив 4,2 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 58,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 60,3% до 58,3%, при этом их номинальный объем сократился на 200 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 14,3% до 15%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 491,2 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,2% (или 11,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,7% и 88,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,5% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 67,8% и 32,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 41,1% до 44,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 68,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 27% до 23,2%, при этом их номинальный объем сократился на 210,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,9% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 4,2 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 11,4% до 11,3%, при этом их номинальный объем сократился на 27,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 13,6% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 16 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 68,9 млн рублей (или 3,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 75,8%. Согласно отчетности банка по МСФО за 2017 год, основная доля корпоративного кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: торговля — 52,4%, сельское хозяйство — 16,4%, промышленность — 12,6%, недвижимость и строительство — 10,0%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 58,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 7,4% до 6,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,4 млрд рублей (184,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 969,6 млн рублей, из которых 910,7 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 3,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 175,3 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 18,7 млн рублей.

Совет директоров: Александр Эльперин (председатель), Ирина Аскарова, Наталья Воронцова, Владимир Громов, Михаил Гуреев, Алексей Мельников, Наталия Новожилова, Наталья Подгорнова, Евгений Свистельников.

Правление: Алексей Игнатьев (председатель), Максим Волохов, Наталия Новожилова, Александр Воронин, Ксения Маслова (главный бухгалтер), Вера Лунгу.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru