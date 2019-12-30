Заубер Банк продал банку «Вологжанин» часть своего кредитного портфеля за 130 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Заубер Банк в конце года подписал соглашение с банком «Вологжанин» о продаже части розничного кредитного портфеля (автокредиты). Сумма сделки составила более 130 млн рублей», — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что для заемщиков условия по кредиту и возможности его обслуживания остаются прежними.

На 1 декабря 2019 года кредитный портфель Заубер Банка превысил 2 млрд рублей.