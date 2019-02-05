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Аверс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Mastercard Platinum — Аверс
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 4 500 до 4 800 ₽
  • cash back 2%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Platinum — Аверс
  • Visa Platinum — Аверс
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • чип

индивидуальный дизайн для карт Mastercard

Cash Back
2%
  • начисляется от суммы покупки на любой АЗС сети «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» при сумме покупки не менее 700 руб.;

максимальная сумма возврата - 2 000 руб. в месяц

Бонусы
  • другое

программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

  • до 15% от суммы чека в зависимости от партнера;
  • аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
4 500 - 4 800 ₽

4 800 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по валютобменному курсу банка на день операции;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации
05.02.2019 13:55
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 3 городах России
5 973
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 37
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба