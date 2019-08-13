Дебетовая карта visa в Хоум Кредит Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
|
|
213 заявок
|
Visa Classic
|нет
|0 - 708
|есть
|
|
Visa Signature
|нет
|0 - 2 388
|есть
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Современные дебетовые карты Visa в Хоум Кредит Банке — это надежный и удобный платежный инструмент, набирающий все большую популярность у населения. Финансовые организации в настоящее время предлагают на рынке большое количество подобных вариантов, на первый взгляд кажущихся одинаковыми, однако все они имеют различия. Разобраться в особенностях выпуска, обслуживания и применения продукта поможет портал Banki.ru.
Особенности
Visa является удобным платежным средством и становится незаменимой, если вам нужно:
Помимо этого, современные продукты наделены дополнительными возможностями, которые делают их еще более привлекательными:
Для удобства клиента предусмотрены:
Таким образом, продукт обладает многофункциональностью, в результате чего вы, не выходя из дома, можете оплачивать покупки, приобретать валюту, делать переводы.
Как заказать и получить
Выпуск и получение пластика не займет много времени. Кроме того, для этого потребуется только один документ — удостоверение личности. Этапы оформления следующие:
В офисе вам будет выдан конверт, где находится так называемый пин-код, необходимый для использования Visa. Эти цифры надо запомнить и никому не сообщать, чтобы избежать кражи финансов.
Для экономии вашего времени портал Banki.ru предусмотрел удобную возможность — заполнение онлайн-заявки и автоматическая отправка ее на рассмотрение. Клиенту останется только забрать готовый продукт. Пользоваться пластиком можно сразу после его получения.