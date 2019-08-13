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Дебетовая карта visa в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 1 188 до 20%
  • заправки
  • другое
213 заявок
Visa Classic
 нет 0 - 708 есть
  • другое
нет 0 - 2 388 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовая карта visa в Хоум Кредит Банке в городах:

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Современные дебетовые карты Visa в Хоум Кредит Банке — это надежный и удобный платежный инструмент, набирающий все большую популярность у населения. Финансовые организации в настоящее время предлагают на рынке большое количество подобных вариантов, на первый взгляд кажущихся одинаковыми, однако все они имеют различия. Разобраться в особенностях выпуска, обслуживания и применения продукта поможет портал Banki.ru.

Особенности

Visa является удобным платежным средством и становится незаменимой, если вам нужно:

  • Получить заработную плату, пенсию, пособие, стипендию.
  • Снять наличные деньги.
  • Перевести средства с одного счета на другой.

    • Помимо этого, современные продукты наделены дополнительными возможностями, которые делают их еще более привлекательными:

  • Функция накопления. Часто предлагается начисление процентов на остаток по счету. Это позволяет защитить денежные средства от инфляции и получить дополнительный доход.
  • Наличие бонусных программ. Эмитенты реализуют политику лояльности, в результате которой часть потраченных вами средств вернется в виде баллов.

    • Для удобства клиента предусмотрены:

  • Смс-сообщения о состоянии баланса и операциях.
  • Мобильные и интернет-приложения.
  • Круглосуточная служба поддержки.

    • Таким образом, продукт обладает многофункциональностью, в результате чего вы, не выходя из дома, можете оплачивать покупки, приобретать валюту, делать переводы.

    Как заказать и получить

    Выпуск и получение пластика не займет много времени. Кроме того, для этого потребуется только один документ — удостоверение личности. Этапы оформления следующие:

  • Выбор варианта. Это можно сделать с помощью нашего сайта Banki.ru, где представлена исчерпывающая информация, необходимая для принятия подходящего вам решения.
  • Посещение финансовой организации. Данный этап необходим для написания заявки, где вы укажете все ваши данные. На основании ее будет открыт личный счет. Изготовление осуществляется довольно быстро, обычно в течение нескольких рабочих дней.
  • Повторное посещение офиса для получения пластика. О готовности вам сообщат путем звонка или смс-оповещения. Существуют варианты, при которых предусмотрена доставка на дом или в ближайшее почтовое отделение.

    • В офисе вам будет выдан конверт, где находится так называемый пин-код, необходимый для использования Visa. Эти цифры надо запомнить и никому не сообщать, чтобы избежать кражи финансов.

    Для экономии вашего времени портал Banki.ru предусмотрел удобную возможность — заполнение онлайн-заявки и автоматическая отправка ее на рассмотрение. Клиенту останется только забрать готовый продукт. Пользоваться пластиком можно сразу после его получения.

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