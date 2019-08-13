Дебетовая карта visa в Хоум Кредит Банке

Современные дебетовые карты Visa в Хоум Кредит Банке — это надежный и удобный платежный инструмент, набирающий все большую популярность у населения. Финансовые организации в настоящее время предлагают на рынке большое количество подобных вариантов, на первый взгляд кажущихся одинаковыми, однако все они имеют различия. Разобраться в особенностях выпуска, обслуживания и применения продукта поможет портал Banki.ru.

Особенности

Visa является удобным платежным средством и становится незаменимой, если вам нужно:

Получить заработную плату, пенсию, пособие, стипендию.

Снять наличные деньги.

Перевести средства с одного счета на другой.

Помимо этого, современные продукты наделены дополнительными возможностями, которые делают их еще более привлекательными:

Функция накопления. Часто предлагается начисление процентов на остаток по счету. Это позволяет защитить денежные средства от инфляции и получить дополнительный доход.

Наличие бонусных программ. Эмитенты реализуют политику лояльности, в результате которой часть потраченных вами средств вернется в виде баллов.

Для удобства клиента предусмотрены:

Смс-сообщения о состоянии баланса и операциях.

Мобильные и интернет-приложения.

Круглосуточная служба поддержки.

Таким образом, продукт обладает многофункциональностью, в результате чего вы, не выходя из дома, можете оплачивать покупки, приобретать валюту, делать переводы.

Как заказать и получить

Выпуск и получение пластика не займет много времени. Кроме того, для этого потребуется только один документ — удостоверение личности. Этапы оформления следующие:

Выбор варианта. Это можно сделать с помощью нашего сайта Banki.ru, где представлена исчерпывающая информация, необходимая для принятия подходящего вам решения.

Посещение финансовой организации. Данный этап необходим для написания заявки, где вы укажете все ваши данные. На основании ее будет открыт личный счет. Изготовление осуществляется довольно быстро, обычно в течение нескольких рабочих дней.

Повторное посещение офиса для получения пластика. О готовности вам сообщат путем звонка или смс-оповещения. Существуют варианты, при которых предусмотрена доставка на дом или в ближайшее почтовое отделение.

В офисе вам будет выдан конверт, где находится так называемый пин-код, необходимый для использования Visa. Эти цифры надо запомнить и никому не сообщать, чтобы избежать кражи финансов.

Для экономии вашего времени портал Banki.ru предусмотрел удобную возможность — заполнение онлайн-заявки и автоматическая отправка ее на рассмотрение. Клиенту останется только забрать готовый продукт. Пользоваться пластиком можно сразу после его получения.