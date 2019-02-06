Фора-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Всё включено Platinum
Visa Platinum «Всё включено» — Фора-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 359 до 4 308 ₽
- cash back до 7%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1,2 до 7%
- 7% по сезонным предложениям;
- 1,2% за иные покупки;
- макс. 20 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,75% до 5%
проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
359 - 4 308 ₽
2 099 руб. в год / 359 руб. в месяц, плата не взимается со 2-го месяца при выполнении одного из условий в предыдущем месяце:
- мин. среднемесячный остаток от 150 000 руб.;
- сумма покупок от 40 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- выпуск карты Priority Pass, СМС-информирование - бесплатно;
- скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- предусмотрена возможность снижение платы за обслуживание;
- высокий процент cash back;
- начисление процентов на остаток;
- бесплатные СМС-информирование и карта Priority Pass
Особые ограничения
- ежемесячная / ежегодная оплата комиссии за обслуживание по выбору клиента
Дата актуализации
06.02.2019 16:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Всё включено Platinum» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба