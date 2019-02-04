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Фора-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Фора-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • Mastercard Standard — Фора-Банк
  • Visa Classic — Фора-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,5%. мин. 50 руб. - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 0,85 евро ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Минусы
  • наличие комиссии за выдачу наличных в устройствах банка
Дата актуализации
04.02.2019 15:29
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 30 городах России
19 956
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба