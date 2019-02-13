Начисление процентов на остаток средств на счете

при сумме покупок более 8 000 рублей на остаток до 300 000 рублей включительно начисляется 8% годовых, на сумму сверх данного остатка будет начислено 6% годовых; при сумме покупок более 30 000 рублей на остаток до 1 500 000 рублей включительно начисляется 8% годовых, на превышающую сумму - 6% годовых; при сумме покупок более 60 000 рублей на остаток до 3 000 000 рублей включительно начисляется 8%, свыше - 6% годовых; минимальный размер среднемесячного остатка на карточном счете, необходимый для начисления процентов – 8 000 рублей

от 6% до 8%