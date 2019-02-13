Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Купил-Накопил
Mastercard Gold — Таврическийеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 6% до 8%
при сумме покупок более 8 000 рублей на остаток до 300 000 рублей включительно начисляется 8% годовых, на сумму сверх данного остатка будет начислено 6% годовых; при сумме покупок более 30 000 рублей на остаток до 1 500 000 рублей включительно начисляется 8% годовых, на превышающую сумму - 6% годовых; при сумме покупок более 60 000 рублей на остаток до 3 000 000 рублей включительно начисляется 8%, свыше - 6% годовых; минимальный размер среднемесячного остатка на карточном счете, необходимый для начисления процентов – 8 000 рублей
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц,
- 1%, мин. 200 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц в устройствах банка, и/или сторонних банков
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- начисление процентов за технический овердрафт - 72% годовых;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- бесплатное снятие до 10 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 11:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Купил-Накопил» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 775-57-12