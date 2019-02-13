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Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Купил-Накопил

Mastercard Gold — Таврический
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Gold — Таврический
  • Visa Gold «Купил-Накопил» — Таврический
  • Visa Gold «Купил-Накопил» — Таврический
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 6% до 8%
при сумме покупок более 8 000 рублей на остаток до 300 000 рублей включительно начисляется 8% годовых, на сумму сверх данного остатка будет начислено 6% годовых; при сумме покупок более 30 000 рублей на остаток до 1 500 000 рублей включительно начисляется 8% годовых, на превышающую сумму - 6% годовых; при сумме покупок более 60 000 рублей на остаток до 3 000 000 рублей включительно начисляется 8%, свыше - 6% годовых; минимальный размер среднемесячного остатка на карточном счете, необходимый для начисления процентов – 8 000 рублей
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 1,5% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц,
  • 1%, мин. 200 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц в устройствах банка, и/или сторонних банков
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • начисление процентов за технический овердрафт - 72% годовых;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • бесплатное снятие до 10 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 11:35
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Купил-Накопил» в 5 городах России
19 636
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12