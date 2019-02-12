Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 500 ₽ единовременно за весь срок действия - 3 года Выпуск и обслуживание 8 $ взимается единовременно за весь срок действия - 3 года Выпуск и обслуживание 7 € взимается единовременно за весь срок действия - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

1,2%, мин. 350 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 350 руб. Лимиты по операциям 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 долл.

1,2%, мин. 6 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 6 долл. Лимиты по операциям 300 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

1,2%, мин. 6 евро - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 6 евро Лимиты по операциям 300 000 руб. (эквивалент) Дополнительная информация комиссия за образование технической задолженности - 35% годовых;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 15 руб. за операцию;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб;

карта "Мир" выпускается только в рублях Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы наличие комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 12.02.2019 12:23 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.