Меткомбанк (Каменск-Уральский), дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Меткомбанк (Каменск-Уральский)еще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 9 000 ₽
- стоимость обслуживания 136 $
- стоимость обслуживания 120 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
9 000 ₽
Выпуск и обслуживание
136 $
9 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
120 €
9 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 89 руб.
- 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 89 руб.
- 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Лимиты по операциям
до 2 000 000 в день, 5 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)
- 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)
- 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Лимиты по операциям
до 2 000 000 в день, 5 000 000 руб. в месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)
- 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)
- 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Лимиты по операциям
до 2 000 000 в день, 5 000 000 руб. в месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
08.02.2019 12:18
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 4 городах России
4 262Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
- Адрес
- 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Каменск-Уральский
- Телефоны
-
8 800 200-29-11 — единая справочная служба