Дебетовая карта visa в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 3% 300 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Standard
Мир Классическая
UnionPay Classic
 нет 0 - 600 до 5%
  • благотворительность
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-UnionPay
UnionPay Classic
 нет 200 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
 нет 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Instant Issue
Visa Classic
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 708 25%
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Mastercard Platinum
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 4 788 25%
  • для путешествий
  • другое
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 - 2 388 25%
  • для путешествий
  • другое
нет 12 000 нет
  • другое
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
Посмотреть

Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовая карта visa в Россельхозбанке в городах:

Подробнее

Дебетовые карты Visa в Россельхозбанке — это платежный инструмент, используемый в качестве альтернативы бумажным деньгам. Данный продукт становится все более популярным в связи с тем, что его легко оформить, расплачиваться им можно в любом магазине или фирме, где есть POS-терминал, а также в интернет-магазинах. Как быстро получить пластик и грамотно им пользоваться, расскажет портал Banki.ru.

Характеристика

Продукт является предоплаченным средством для электронных расчетов. Это означает, что финансы необходимо сначала внести на свой счет, а затем уже совершать расходные операции.

Возможности "Визы":

  • Снятие денег в терминалах.
  • Оплата товаров и услуг в магазинах.
  • Интернет-расчеты.
  • Переводы финансов на любой другой счет.

    • Доверие у населения вызывает и то, что средства клиентов надежно защищены. Для этого используются следующие технологии: магнитная лента, чип и 3D-Secure. Кроме того, вы не потеряете деньги, если финансовая организация, выпустившая инструмент, подключена к системе государственного страхования вкладов.

    Использование

    Как и любое предложение, Visa имеет свои параметры, условия обслуживания и ограничения, с которыми можно ознакомиться на сайте Banki.ru.

    К основным характеристикам, требующим особого внимания, относятся:

  • Стоимость обслуживания. Она может отсутствовать у самых простых вариантов и быть значительной у премиального сегмента.
  • Лимиты на снятие и пополнение. Если они установлены, то их превышение может повлечь комиссию.
  • Возможность совершения операций в сторонних терминалах. Эта услуга также может оказаться платной.
  • Дополнительные опции, такие как начисление процентов на остаток и кешбэк. Они помогут вам сохранить и преумножить ваши деньги.

    • Сегодня практически каждая финансовая организация предоставляет доступ к интернет-сервисам, на которых можно осуществлять расчеты и следить за состоянием баланса. Для этого нужно получить доступ или пройти авторизацию по номеру телефона.

    Как получить

    Пластик могут приобрести лица, которым исполнилось 18 лет. В ряде случаев это можно сделать, начиная с 14 лет. При этом собирать пакет документов не потребуется, достаточно паспорта.

    Для получения потребуется:

  • Составить заявку.
  • Подписать все обязательные соглашения.
  • Активировать полученный пластик путем зачисления на счет финансов.

    • Чтобы оформить заявку и не потратить свое время на поход в офис финансовой организации, нажмите одноименную кнопку рядом с выбранным вариантом на сайте Banki.ru. Введите необходимые данные и отправьте ее на рассмотрение. Сотрудники свяжутся с вами и сообщат, когда можно будет забрать готовый продукт.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях