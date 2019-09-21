Дебетовая карта visa в Россельхозбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
Mastercard Standard
|до 3%
|300
|нет
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Mastercard Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 600
|до 5%
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|
Visa Classic
Mastercard Standard
UnionPay Classic
|нет
|200
|нет
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|нет
|0 - 1 200
|нет
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
JCB Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 708
|25%
|
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
Mastercard Platinum
JCB Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 4 788
|25%
|
|
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Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
Mastercard Instant Issue
Mastercard Standard
Mastercard Gold
JCB Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 2 388
|25%
|
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|
Visa Signature
Mastercard Black Edition
|нет
|12 000
|нет
|
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты Visa в Россельхозбанке — это платежный инструмент, используемый в качестве альтернативы бумажным деньгам. Данный продукт становится все более популярным в связи с тем, что его легко оформить, расплачиваться им можно в любом магазине или фирме, где есть POS-терминал, а также в интернет-магазинах. Как быстро получить пластик и грамотно им пользоваться, расскажет портал Banki.ru.
Характеристика
Продукт является предоплаченным средством для электронных расчетов. Это означает, что финансы необходимо сначала внести на свой счет, а затем уже совершать расходные операции.
Возможности "Визы":
Доверие у населения вызывает и то, что средства клиентов надежно защищены. Для этого используются следующие технологии: магнитная лента, чип и 3D-Secure. Кроме того, вы не потеряете деньги, если финансовая организация, выпустившая инструмент, подключена к системе государственного страхования вкладов.
Использование
Как и любое предложение, Visa имеет свои параметры, условия обслуживания и ограничения, с которыми можно ознакомиться на сайте Banki.ru.
К основным характеристикам, требующим особого внимания, относятся:
Сегодня практически каждая финансовая организация предоставляет доступ к интернет-сервисам, на которых можно осуществлять расчеты и следить за состоянием баланса. Для этого нужно получить доступ или пройти авторизацию по номеру телефона.
Как получить
Пластик могут приобрести лица, которым исполнилось 18 лет. В ряде случаев это можно сделать, начиная с 14 лет. При этом собирать пакет документов не потребуется, достаточно паспорта.
Для получения потребуется:
Чтобы оформить заявку и не потратить свое время на поход в офис финансовой организации, нажмите одноименную кнопку рядом с выбранным вариантом на сайте Banki.ru. Введите необходимые данные и отправьте ее на рассмотрение. Сотрудники свяжутся с вами и сообщат, когда можно будет забрать готовый продукт.