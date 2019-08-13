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Дебетовая карта visa в Росбанке

Банк: Росбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 0 - 2 987 до 10%
  • для путешествий
8 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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В настоящее время все больше потребителей выбирают безналичные расчеты. В связи с этим растет популярность дебетовых карт Visa в Росбанке. Продуктом легко пользоваться, ведь финансы всегда под рукой. Кроме того, они защищены от кражи. При наличии денежных средств на счете оплачивать покупки можно в любое время. Особенности выбора и применения пластика представлены на портале Banki.ru.

Преимущества

Расчетно-платежная система Visa является международной. Такой продукт принимается к оплате во всех торговых точках и интернет-магазинах. Основными достоинствами его использования являются следующие:

  • Простота оформления. Для этого потребуется только удостоверение личности.
  • Получить можно в любой финансовой компании, работающей с физическими лицами.
  • Имеется защита в виде магнитной полосы или чипа. На обороте указан код безопасности, а средства на счете застрахованы государством.

    • Предложения, представленные на нашем сайте, различаются по стоимости обслуживания и дополнительным услугам. Перед тем, как приступить к оформлению, подумайте, как именно вы будете ее использовать, сколько готовы заплатить за тариф.

    Особенности использования

    В настоящее время к пластику предлагаются различные выгодные для клиента услуги, которые позволят получать дополнительный доход. Так, договором могут быть предусмотрены:

  • Кэшбэк. Он представляет собой возврат на счет некоторой части потраченных на покупки денег. Зачисляется в рублях или в бонусных баллах.
  • Получение ежемесячного дохода в виде процентов, начисляемых на остаток денежных средств. Этими финансами можно пользоваться сразу после их поступления.

    • В соглашении могут быть оговорены различные варианты условий. К ним относятся:

  • Некоторые лимиты, например, на снятие или пополнение.
  • Необходимость поддержания определенной величины остатка.
  • Дополнительные комиссии при использовании сторонних терминалов.
  • Стоимость обслуживания, которая зависит от выбранного тарифа.

    • Внимательно прочтите информацию на портале Banki.ru. Наши специалисты собрали все актуальные данные и выделили преимущества. Наш сайт позволяет сравнивать между собой продукты, формировать списки выгодных предложений, делиться своим мнением и читать отзывы реальных пользователей.

    Как получить

    Приобрести данный финансовый инструмент может лицо, достигшее возраста 14 лет, в отдельных случаях нижняя граница составляет 18 лет.

    Оформит пластик удобнее всего на сервисе Banki.ru, заполнив онлайн-завку. С вами свяжется сотрудник финансовой организации и сориентирует по времени готовности "Визы". Вы сможете забрать ее в отделении и сразу же после активации использовать при оплате, как в обычных магазинах, так и в сети Интернет.

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