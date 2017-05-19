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Кредитные карты Кузнецкбизнесбанк

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2 кредитные карты

Mastercard Standard «Калита» — Кузнецкбизнесбанк
Калита
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22% до 200 000 до 60 дней требуется
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Мир — Кузнецкбизнесбанк
Кредитная Мир
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 20% до 200 000 до 80 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Кузнецкбизнесбанка

Оценка: 5
Заключили договор с банком в 2001 году (вся семья - родители, муж)! Прочитала отзыв, пришла в ужас! В банке работают профессионалы, всё делается для людей и ради людей во всех... Весь отзыв
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