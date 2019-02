Справка Banki.ru

Банк был создан в 1990 году на паевой основе. Учредителями выступили 27 промышленных предприятий и строительных организаций города Новокузнецка. В 1993 году кредитная организация была акционирована и, соответственно, изменила свою организационно-правовую форму на открытое акционерное общество. С октября 2015 года банк осуществляет деятельность в форме АО. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Акционерами банка являются председатель совета директоров Александр Сабельфельд (44,12%), член совета директоров Дмитрий Лоскутов и его супруга Нина Лоскутова (совместно — 15,30%), член совета директоров Сергей Бачурин (14,81%), Марина Лурье (12,96%), председатель правления, член совета директоров Юрий Буланов (10,83%), Роман Чудов (1,92%), миноритарии (0,06%).

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Новокузнецке, 15 дополнительными офисами и одним операционным офисами, тремя операционными кассами вне кассового узла. Все подразделения банка расположены в Новокузнецке, за исключением одного допофиса (г. Мыски). Численность персонала банка на 30 июня 2018 года — 421 сотрудник (годом ранее — 470 сотрудников). Кредитная организация располагает собственной банкоматной сетью, насчитывающей 102 банкомата и 62 платежных терминала.

Частным лицам банк предлагает кредитование (потребительское, ипотечное, автокредитование), линейку вкладов, пластиковые карты («Золотая Корона», «Мир», Visa International, MasterCard), денежные переводы без открытия счета (Western Union, «Золотая Корона»), прием платежей от населения, валютные операции, операции с ценными бумагами и др.

Юридическим лицам доступно РКО, кредитование, зарплатные проекты, операции с ценными бумагами, удаленное банковское обслуживание, валютные операции, инкассация и пр.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 6,4% (или 498,9 млн рублей), составив 8,3 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 62,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 61,9% до 62,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 347,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 13,5% до 14%, при этом их номинальный объем увеличился на 110,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 1,6 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,8% (или 12,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,8% и 81,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 21,17% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 35,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 85,5% и 14,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 33% до 35,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 379,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 40% до 29,1%, при этом их номинальный объем сократился на 712,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 11% до 21,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 901,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,8% до 7%, при этом их номинальный объем сократился на 106,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 5,2% до 5,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 13,8 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,9% до 2,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 23,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 379,7 млн рублей (или 14,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 60,6%. Согласно отчетности по РСБУ на 1 июля 2018 года, в составе розничного кредитного портфеля 68,6% представлено потребительскими кредитами, 30,4% — ипотечные ссуды, 1,0% — автокредиты. В клиентской структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие отрасли экономики: обрабатывающие производства (34,3%), операции с недвижимостью (28,5%), оптовая и розничная торговля (18,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 83,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,3% до 2,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3 млрд рублей (100% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 40,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 118,9 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 76,5 млн рублей.

Совет директоров: Александр Сабельфельд (председатель), Юрий Буланов, Сергей Бачурин, Дмитрий Лоскутов, Алексей Сабельфельд.

Правление: Юрий Буланов (председатель), Сергей Попов, Юлия Ноженко, Ирина Рыжова, Светлана Шигаутдинова (главный бухгалтер), Игорь Вахрушев, Андрей Шарапов.

