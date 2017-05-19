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Дебетовые карты в Кузнецкбизнесбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кузнецкбизнесбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

MasterCard Standard — Кузнецкбизнесбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,75% 750 нет нет
Мир — Кузнецкбизнесбанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,75% 350 нет нет
Visa Gift — Кузнецкбизнесбанк
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир — Кузнецкбизнесбанк
Социальный плюс Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 нет нет
Мир — Кузнецкбизнесбанк
Студенческая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 нет нет
Мир — Кузнецкбизнесбанк
Школьная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 350 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Кузнецкбизнесбанка

Оценка: 5
Заключили договор с банком в 2001 году (вся семья - родители, муж)! Прочитала отзыв, пришла в ужас! В банке работают профессионалы, всё делается для людей и ради людей во всех... Весь отзыв
Все отзывы
2 612

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