1 кредитная карта

Универсальная Gold Visa Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 14,5% до 345 000 до 50 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.