Оценка: Не засчитана
Кредитные карты БыстроБанкизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 14,5%
|до 345 000
|до 50 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах БыстроБанка
Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуите. Меня зовут Оруджев Тахир Аскерович. Я являюсь клиентом банка БыстроБанк в г. Самара. Хочу поблогадарить коллектив Быстробанка самарского филиала. Обращался не... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Мне много раз приходилось обращаться в разный банки по разным вопросам порадовал только один этот. Я как и многие работаю и тяжело отпроситься. Пришел уже к закрытию на Московскую... Весь отзыв
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