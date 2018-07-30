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Кредитные карты БыстроБанк

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1 кредитная карта

Visa Gold — БыстроБанк
Универсальная Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 14,5% до 345 000 до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах БыстроБанка

Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуите. Меня зовут Оруджев Тахир Аскерович. Я являюсь клиентом банка БыстроБанк в г. Самара. Хочу поблогадарить коллектив Быстробанка самарского филиала. Обращался не... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Мне много раз приходилось обращаться в разный банки по разным вопросам порадовал только один этот. Я как и многие работаю и тяжело отпроситься. Пришел уже к закрытию на Московскую... Весь отзыв
Все отзывы
16 759

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