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Кредитные карты Интерпрогрессбанк

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2 кредитные карты

Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
С грейс-периодом Infinite
Visa Infinite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально до 50 дней требуется
см. условия
доллар США 16% индивидуально до 50 дней требуется
см. условия
евро 16% индивидуально до 50 дней требуется
см. условия
Visa Platinum — Интерпрогрессбанк
С грейс-периодом Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально до 50 дней требуется
см. условия
доллар США 16% индивидуально до 50 дней требуется
см. условия
евро 16% индивидуально до 50 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Интерпрогрессбанка

Все отзывы
9 569

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