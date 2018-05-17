Оценка:
Кредитные карты Интерпрогрессбанкизменить банк
2 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|индивидуально
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|16%
|индивидуально
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|16%
|индивидуально
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|индивидуально
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|16%
|индивидуально
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|16%
|индивидуально
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Интерпрогрессбанка
Оценка: 4
10.11.2014 г. Открыл вклад "Доходный" в Санкт-Петербурге, пр. Московский д. 143. И вроде всё нормально, но ко вкладу, как оказалось, выдаётся ещё и кредитная карта. В банк... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Оформлял вклад и кредитную карту в банке пару месяцев назад. Попробую сформулировать что понравилось, что нет.
Понравилось:... Весь отзыв
Понравилось:... Весь отзыв
9 569
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