Кредитные карты Венецизменить банк
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Венец-MasterCard бюджетная
Mastercard Maestro , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Золотая Корона
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|18,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Венец-MasterCard пенсионеру
Mastercard Maestro , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Золотая Корона
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|18,9%
|до 50 000
|до 55 дней
|другие документы, кроме справок о доходах
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|13%
|до 10 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|13%
|до 10 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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