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Кредитные карты Венец

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4 кредитные карты

Mastercard Gold — Венец
Венец-MasterCard
Mastercard Maestro , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Золотая Корона
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard Gold — Венец
Венец-MasterCard бюджетная
Mastercard Maestro , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Золотая Корона
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18,9% до 300 000 до 55 дней требуется
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Mastercard Gold — Венец
Венец-MasterCard пенсионеру
Mastercard Maestro , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Золотая Корона
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18,9% до 50 000 до 55 дней другие документы, кроме справок о доходах
Mastercard Gold — Венец
Кредитная VIP
Mastercard Gold , Золотая Корона
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
доллар США 13% до 10 000 до 55 дней требуется
см. условия
евро 13% до 10 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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