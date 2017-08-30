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Кредитные карты Норвик Банк

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3 кредитные карты

Mastercard World — Норвик Банк
Карта рефинансирование
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 17% до 250 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World — Норвик Банк
Кредитная
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 12% до 500 000 до 55 дней требуется
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доллар США от 12% до 10 000 до 55 дней требуется
см. условия
евро от 12% до 10 000 до 55 дней требуется
см. условия
MasterCard Standard — Норвик Банк
Свобода
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 10% до 200 000 не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Норвик Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Благодарим за четкую, слаженную работу специалистов филиала в пгт Оричи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Обслуживание проводится профессионально, сотрудники... Весь отзыв
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8 648

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