Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Норвик Банкизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 17%
|до 250 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 12%
|до 500 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|от 12%
|до 10 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|от 12%
|до 10 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Норвик Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Благодарим за четкую, слаженную работу специалистов филиала в пгт Оричи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Обслуживание проводится профессионально, сотрудники... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Вы просто супер банк, Вы самые лучшие. Очень жаль... что вас так мало. Крупным банкам надо у вас учится. Вы просто молодцы. Буду всем советовать идти к вам получать кредитные карты... Весь отзыв
8 648
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