Оценка: Не засчитана
Кредитные карты НОКССбанкизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 300 000
|—
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах НОКССбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Симпатичные выгодные карты. дебетовой пользуюсь давно, как юридическому лицу - клиенту банка - бесплатно. Кредитная Голд под 21% годовых, то есть плачу 1,75% в месяц, за... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Оформить кредитную карту в НОКССБАНКе, оказалось легко, а вот с мобильным приложением пришлось помучиться, мало функций. Но если посмотреть на проценты их кредитных карт, то все... Весь отзыв
3 975
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