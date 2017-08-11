3 кредитные карты

Кредитная Mastercard Standard Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 21% до 300 000 — справка 2-НДФЛ Кредитная Black Edition Mastercard Black Edition Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 16% до 1 000 000 — справка 2-НДФЛ доллар США 11% до 20 000 — справка 2-НДФЛ евро 11% до 20 000 — справка 2-НДФЛ Кредитная Gold Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 18% до 500 000 — справка 2-НДФЛ доллар США 12% до 10 000 — справка 2-НДФЛ евро 12% до 10 000 — справка 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.