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Кредитные карты НОКССбанк

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3 кредитные карты

MasterCard Standard — НОКССбанк
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 300 000 справка 2-НДФЛ
MasterCard World Black Edition — Нокссбанк
Кредитная Black Edition
Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 16% до 1 000 000 справка 2-НДФЛ
доллар США 11% до 20 000 справка 2-НДФЛ
евро 11% до 20 000 справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Нокссбанк
Кредитная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18% до 500 000 справка 2-НДФЛ
доллар США 12% до 10 000 справка 2-НДФЛ
евро 12% до 10 000 справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах НОКССбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность сотрудникам ПАО НОКССБАНК за хорошую работу, отдельно отделу банковских карт и их начальнику Ольге Витальевне, девочкам с учетно... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Оформить кредитную карту в НОКССБАНКе, оказалось легко, а вот с мобильным приложением пришлось помучиться, мало функций. Но если посмотреть на проценты их кредитных карт, то все... Весь отзыв
Все отзывы
3 975

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