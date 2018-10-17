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Кредитные карты Банк Оранжевый

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2 кредитные карты

Visa Classic — Банк Оранжевый
Кредитная карта с льготным периодом
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 1 000 000 до 65 дней требуется
см. условия
Visa Gold — Банк Оранжевый
Кредитная карта с льготным периодом Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 1 000 000 до 65 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка Оранжевый

Оценка: 5 Не засчитана
У меня есть карта банка “Оранжевый” - кредитная с льготным беспроцентным периодом 65 дней. Когда выбирал банк, сравнивал с другими предложениями. 65 дней в принципе... Весь отзыв
Все отзывы
4 011

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