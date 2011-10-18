Вход

Кредитные карты Долинск

изменить банк

3 кредитные карты

Mastercard Mass «Вокруг света» — Долинск
Вокруг света
Mastercard Mass
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 1 000 000 до 92 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Mass — Долинск
Стандартный
Mastercard Mass
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21,5% до 300 000 до 56 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Долинск
Стандартный Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20,5% до 500 000 до 56 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
4 853

Похожие продукты других банков: Энерготрансбанк, Уралпромбанк, Ижкомбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса