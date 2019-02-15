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Курс молдавского лея в Омске

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Омске на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Омска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Омска
 
MDL
38,86
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Омска
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