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Курс турецкой лиры в Ростове-на-Дону

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Ростове-на-Дону на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Ростова-на-Дону.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ростова-на-Дону
 
TRY
12,53
рублей за турецкая лира
Нет данных о курсах обмена в банках Ростова-на-Дону
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