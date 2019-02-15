Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Самареизменить город
Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Самаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Самары.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Самары
|покупка
|продажа
|GBP
|
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
|
85,00
Кошелев-Банк
|
86,50
Кошелев-Банк
|Банк
|GBP
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Кошелев-Банк
|85,00
|86,50
|15.02.2019 11:33
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