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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Ростове-на-Дону

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Ростове-на-Дону на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Ростова-на-Дону.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Ростова-на-Дону
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
83,28
Ф-л Южный ПАО Банка "ФК Открытие"
Банк «ФК Открытие»
87,49
Ф-л Южный ПАО Банка "ФК Открытие"
Банк «ФК Открытие»
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
GBP
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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