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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Челябинске

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Челябинске на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Челябинска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Челябинска
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
83,00
Снежинский
88,00
Снежинский
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Снежинский 83,00 88,00 15.02.2019 12:33

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