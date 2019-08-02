Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay Cash Back от 1 до 10% 10% от суммы покупок в одном из сервисов Яндекса, который банк предлагает раз в три месяца;

5% от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Обучение", "Спорт", "Рестораны" и в сервисах Яндекса;

1% за оплату остальных покупок;

макс. 6 000 руб. в месяц;

до 30% по специальным предложениям в интернет-банке;

возврат платы за подписку на Яндекс.Плюс при обороте по карте от 5 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 6% годовых начисляется на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок свыше 50 000 руб. за расчетный период, 1% годовых начисляется на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 до 50 000 руб. за расчетный период до 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 90 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

выпуск и обслуживание дополнительной карты - бесплатно;

скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

доставка карты курьером по всей России Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

наличие cash back;

возможность возврата платы за подписку на Яндекс. Плюс;

начисление процентов на остаток средств Дата актуализации 02.08.2019 17:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.