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Дебетовая карта "Яндекс.Плюс" в банке Тинькофф Банк

Mastercard World «Яндекс.Плюс» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% от суммы покупок в одном из сервисов Яндекса, который банк предлагает раз в три месяца;
  • 5% от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Обучение", "Спорт", "Рестораны" и в сервисах Яндекса;
  • 1% за оплату остальных покупок;
  • макс. 6 000 руб. в месяц;
  • до 30% по специальным предложениям в интернет-банке;
  • возврат платы за подписку на Яндекс.Плюс при обороте по карте от 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
6% годовых начисляется на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок свыше 50 000 руб. за расчетный период, 1% годовых начисляется на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 до 50 000 руб. за расчетный период
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 90 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 90 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • выпуск и обслуживание дополнительной карты - бесплатно;
  • скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
  • доставка карты курьером по всей России
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • наличие cash back;
  • возможность возврата платы за подписку на Яндекс. Плюс;
  • начисление процентов на остаток средств
Дата актуализации
02.08.2019 17:12
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Яндекс.Плюс» в 1 городе России
2 925
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам