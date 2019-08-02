Дебетовая карта "Яндекс.Плюс" в банке Тинькофф Банк
Mastercard World «Яндекс.Плюс» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% от суммы покупок в одном из сервисов Яндекса, который банк предлагает раз в три месяца;
- 5% от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Обучение", "Спорт", "Рестораны" и в сервисах Яндекса;
- 1% за оплату остальных покупок;
- макс. 6 000 руб. в месяц;
- до 30% по специальным предложениям в интернет-банке;
- возврат платы за подписку на Яндекс.Плюс при обороте по карте от 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
6% годовых начисляется на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок свыше 50 000 руб. за расчетный период, 1% годовых начисляется на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 до 50 000 руб. за расчетный период
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 90 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- выпуск и обслуживание дополнительной карты - бесплатно;
- скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- доставка карты курьером по всей России
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- наличие cash back;
- возможность возврата платы за подписку на Яндекс. Плюс;
- начисление процентов на остаток средств
Дата актуализации
02.08.2019 17:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Яндекс.Плюс» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- ОГРН
- 1027739642281
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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