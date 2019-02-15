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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Екатеринбурге

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Екатеринбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Екатеринбурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Екатеринбурга
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
82,00
СКБ-Банк
88,00
СКБ-Банк
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
СКБ-Банк 82,00 88,00 15.02.2019 14:43

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