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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Уфе

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Уфе на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Уфы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Уфы
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
83,33
Банк Уралсиб
87,57
Банк Уралсиб
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Банк Уралсиб 83,33 87,57 15.02.2019 12:21

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