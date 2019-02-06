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Gold Visa

Visa Gold «Кредитная карта» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • ставка от 23,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Goggle Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Другое

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • до 20% за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
  • плата за годовое обслуживание не взимается, если карта предодобрена;
  • 0 руб. в 1-й год и со 2-го года 3 000 руб. для карты, оформленной на общих условиях
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (до 100 000 руб. в банкоматах банка) в день
Дополнительная информация
  • плата за пропуск платежа - 36% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 0 до 600 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,9% до 27,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и экстренная выдача наличных за рубежом;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • бонусная программа
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
  • льготный период только на покупки;
  • дополнительные карты не выпускаются
Дата актуализации
06.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Gold Visa» в 7235 городах России
5 446
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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