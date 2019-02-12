

Дебетовая карта — финансовый продукт, который Банк «Санкт-Петербург» предлагает своим клиентам для удобной безналичной оплаты товаров и услуг. На счете, прикрепленном к пластику, хранятся исключительно личные средства заказчика, поэтому не следует путать дебетовки с кредитками.

Ассортимент

Среди банковских продуктов, можно встретить несколько видов, отличающихся не только по стоимости выпуска и дизайну, но и по:

• процентам, начисляемым на остаток;

• бонусам;

• льготам;

• кешбэку.

Для разных целей подходят разные типы карт. Поэтому при заказе изделия нужно понимать, для чего понадобился пластик — получения зарплаты/пенсии/стипендии, путешествий, интернет-шоппинга или чего-то еще.

Выбор

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