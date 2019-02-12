Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Банке «Санкт-Петербург»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке «Санкт-Петербург». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
15 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|30 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|453
|нет
|
|евро
|нет
|390
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750 - 1 050
|нет
|
|доллар США
|нет
|11 - 16
|нет
|
|евро
|нет
|10 - 14
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 988
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 14 988
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|299 - 3 588
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|
|доллар США
|нет
|2
|нет
|
|евро
|нет
|1
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|12 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|181
|нет
|
|евро
|нет
|156
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|250
|нет
|
|доллар США
|нет
|4
|нет
|
|евро
|нет
|3
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|
|доллар США
|нет
|11
|нет
|
|евро
|нет
|10
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|
|доллар США
|нет
|2
|нет
|
|евро
|нет
|1
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 050
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 1 089
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Банка «Санкт-Петербург»
Оценка: 4 Проверяется
Хочу сказать, что банк весьма внимательно относится к заявлениям/обращениям и тщательно все проверяет.
Да, долго. Да, не информирует о статусе процесса (смс, например, что... Весь отзыв
Да, долго. Да, не информирует о статусе процесса (смс, например, что... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хотелось бы выразить большую благодарность сотрудникам Банка "Санкт-Петербург" сразу нескольких отделений. Надо сказать о том, как и почему я решила обращаться именно в этот банк... Весь отзыв
19 893
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