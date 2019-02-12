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Дебетовые карты в Банке «Санкт-Петербург»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке «Санкт-Петербург». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

15 дебетовых карт

MasterCard World Black Edition — Банк «Санкт-Петербург»
Black
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 30 000 нет
  • другое
доллар США нет 453 нет
  • другое
евро нет 390 нет
  • другое
MasterCard Standard «КХЛ» — Банк «Санкт-Петербург»
Mastercard Standard КХЛ
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 - 1 050 нет
  • другое
доллар США нет 11 - 16 нет
  • другое
евро нет 10 - 14 нет
  • другое
Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
Travel
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 988 нет
  • для путешествий
Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
Travel Premium
Mastercard World Premium
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 14 988 нет
  • для путешествий
Visa Classic «Cash back» — Банк «Санкт-Петербург»
Visa Cash Back
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 299 - 3 588 есть нет
Visa Virtual (Virtuon) — Банк «Санкт-Петербург»
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет
  • другое
доллар США нет 2 нет
  • другое
евро нет 1 нет
  • другое
Mastercard Platinum — Банк «Санкт-Петербург»
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 12 000 нет
  • другое
доллар США нет 181 нет
  • другое
евро нет 156 нет
  • другое
Mastercard Standard Unembossed — Банк «Санкт-Петербург»
Дебетовая Unembossed
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет
  • другое
доллар США нет 4 нет
  • другое
евро нет 3 нет
  • другое
Дебетовая UnionPay
UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет
  • другое
доллар США нет 11 нет
  • другое
евро нет 10 нет
  • другое
Mastercard Standard Unembossed — Банк «Санкт-Петербург»
Дебетовая (моментальная)
Mastercard Unembossed Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет
  • другое
доллар США нет 2 нет
  • другое
евро нет 1 нет
  • другое
Дебетовая (с индивидуальным дизайном)
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 050 нет
  • другое
Мир Классическая «Детская карта» — Банк «Санкт-Петербург»
Детская
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая — Банк «Санкт-Петербург»
Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет
  • другое
Мир «Пенсионная» — Банк «Санкт-Петербург»
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 есть нет
MasterCard World «Яркая» — Банк «Санкт-Петербург»
Яркая
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 1 089 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Банка «Санкт-Петербург»

Оценка: 5 Проверяется
Относительно недавно со мной случился неприятный инцидент, по итогу которого хочется поставить банку пятерку. Мне заблокировали то ли карту, то ли счет, я не совсем понял, но что... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
Хочу сказать, что банк весьма внимательно относится к заявлениям/обращениям и тщательно все проверяет.
Да, долго. Да, не информирует о статусе процесса (смс, например, что... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хотелось бы выразить большую благодарность сотрудникам Банка "Санкт-Петербург" сразу нескольких отделений. Надо сказать о том, как и почему я решила обращаться именно в этот банк... Весь отзыв
Все отзывы
19 893

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