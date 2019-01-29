Справка Banki.ru

Банк создан в 1990 году в форме открытого акционерного общества на базе АО «Ленбанк» (ранее — Ленинградское областное управление Жилсоцбанка СССР). Учредителями и первыми акционерами стали такие известные организации, как «Большевичка», «Петролеспорт», управление Петербургского метрополитена, торговая фирма «Пассаж», Совет по туризму и экскурсиям и др.

С ноября 2004 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В недалеком прошлом крупный пакет акций кредитной организации принадлежал структурам петербургского банкира Владимира Когана, бывшего совладельца Промышленно-Строительного Банка Санкт-Петербурга (впоследствии — «ВТБ Северо-Запад», ставший позже Северо-Западным филиалом ВТБ). В середине 2007 года бенефициарами банка являлись основатели компании по производству соков «Мултон» Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий, председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (экс-зампред Балтонэксимбанка) и его деловой партнер Сергей Матвиенко (известный предприниматель, сын экс-губернатора Петербурга, ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко), Сергей Черепанов, Николай Локай, Игорь Букато и Валерий Пузиков. Первый зампред правления Елена Иванникова, супруга заместителя председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Петербурга, через компанию «Мивекс» являлась бенефициаром примерно 5%, а Наталья Полукеева, супруга вице-губернатора Петербурга и члена совета директоров «Санкт-Петербурга» Александра Полукеева, владела долей в 1,7% акций. В ходе проведенного в октябре 2007 года IPO банк разместил 50,68 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска (18% от общего числа акций). Объем привлеченных средств составил 274 млн долларов США. Организаторами размещения выступали Дойче Банк и «Ренессанс Капитал». После проведения 14-го допвыпуска акций банка в 2011 году в список его акционеров вошел Европейский банк реконструкции и развития (6,17% акций). В сентябре 2013 года была проведена очередная допэмиссия акций, в результате которой произошли небольшие изменения в структуре владения банком.

Согласно раскрываемым данным, на 10 октября 2018 года руководством банка контролируется свыше 50% обыкновенных акций. В том числе 24,95% принадлежит председателю наблюдательного совета и правления Александру Савельеву, акционером еще 25,53% выступает компания ООО «УК «Верные друзья», бенефициарами которой являются члены правления Кристина Миронова, Павел Филимоненок, Владимир Реутов, а также Оксана Савельева. Еще 6,66% акций на указанную дату принадлежит группе East Capital Group, 4,83% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Оставшиеся 37,87% обыкновенных акций распределены среди широкого круга лиц, в том числе Сергею Сердюкову с группой связанных лиц принадлежит 5,79% акций, Владимиру Матвиенко — 2,33%. На акционеров-миноритариев приходится 20,01% акций.

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Санкт-Петербурге, четырьмя филиалами (в Москве, Калининграде, а также в городах Приозерске и Кириши Ленинградской области), представительством в Новосибирске и 62 дополнительными офисами (данные на 30 июня 2018 года). По последним доступным данным, среднесписочная численность сотрудников превышала 3,5 тыс. человек. Кредитная организация располагает собственной сетью банкоматов и терминалов, насчитывающей порядка 600 устройств по выдаче и приему денежных средств и около 6,5 тыс. единиц оборудования по осуществлению платежей.

Банк обслуживает почти 2 млн частных лиц и 50 тыс. корпоративных клиентов. Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: кредиты, линейку вкладов, сейфовые ячейки, удаленное банковское обслуживание, денежные переводы без открытия счета (Western Union), пластиковые карты (Master Card, Visa International, «Мир»), прием платежей от населения и др.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, лизинг, торговое финансирование, аккредитивы, инкассо, депозиты, гарантии, факторинг, зарплатный проект, удаленное банковское обслуживание и пр.

За период с января по начало ноября 2018 года объем нетто-активов кредитной организации изменился несущественно (+1,2%) и составляет на отчетную дату 648,9 млрд рублей. В пассивах кредитной организации в течение исследуемого периода банк погасил часть задолженности по привлеченным МБК (-12,0%). Наблюдается снижение объема средств корпоративных клиентов (-5,5%) в виде депозитов различной срочности. Сокращение показателей было компенсировано притоком вкладов физлиц (+10,2%). В структуре активов за указанный период основные изменения коснулись кредитного портфеля, объем которого вырос на 8,2%, выданных МБК (-15,3%) и высоколиквидных остатков (-24,2%).

В структуре пассивов на отчетную дату с долей в 33% преобладают вклады физических лиц. Средства населения в основном привлечены на сроки от полугода, хотя в значительной мере также представлены остатками на текущих и карточных счетах. По 22% в пассивах на отчетную дату занимают привлеченные МБК и средства корпоративных клиентов. В структуре МБК существенная часть средств привлечена от российских банков на короткие сроки. Средства корпоративных клиентов примерно наполовину представлены остатками на расчетных счетах, еще почти четверть — короткие депозиты сроком до 90 дней, а оставшаяся часть распределена на депозитах различной срочности. Выпущенные облигации и векселя занимают еще 1,4%, а оставшаяся часть пассивов представлена собственным капиталом. Достаточность капитала в соответствии с нормативами ЦБ выполняется с запасом (13,8% по нормативу Н1.0 при минимуме в 8%). Клиентская база банка стабильно активная, внутримесячные обороты по счетам с начала 2018 года в среднем составляли от 400 млрд до 700 млрд рублей.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формировала 56,9% нетто-активов. Вложения в ценные бумаги формируют 20%, выданные МБК — 12,6%, высоколиквидные активы — 3,1% (преимущественно остатки в кассе и на корсчете в ЦБ). На основные средства и прочие активы приходится еще 6,4% в совокупности.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составила 369,2 млрд рублей. С начала 2018 года объем портфеля увеличился на 8,2%. Основная доля (77%) в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, с преобладанием ссуд на сроки свыше трех лет. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,3% до 4,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,4%, что с запасом покрывает величину просроченной задолженности. На отчетную дату уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества превышал 100% (113,8%).

Согласно данным промежуточной отчетности по МСФО на 30 сентября 2018 года, основной объем корпоративных ссуд был достаточно хорошо диверсифицирован по отраслям экономики и приходился на следующие сегменты: торговля (15,8% портфеля юрлиц), строительство (14,0%), операции с недвижимостью (12,7%), тяжелое машиностроение и судостроение (12,2%), лизинг и финансовые услуги (8,7%), добыча и транспортировка нефти и газа (8,0%).

Портфель ценных бумаг банка представлен преимущественно облигациями, в составе которых преобладают бумаги, переданные в залог по сделкам РЕПО, госбумаги и облигации российских компаний и банков. Обороты по операциям РЕПО стабильно высокие, банк регулярно использует бумаги для привлечения ликвидности на денежном рынке.

Банк активен на рынке межбанковского кредитования, работает в обе стороны, однако по оборотам в последнее время преимущественно занимает позицию нетто-заемщика. Обороты по привлечению с начала 2018 года составляли от 1,2 трлн до 2,0 трлн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет крайне высокую активность, выступая одним из маркетмейкеров данного сегмента. Обороты по конверсионным операциям с начала 2018 года составляли от 2 трлн почти до 5 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам января — октября 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 3,8 млрд рублей, что незначительно превысило результат аналогичного периода 2017 года. Чистая прибыль банка за весь 2017 год составила 4,2 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Елена Иванникова (председатель), Сюзан Байски, Андрей Бычков, Алексей Германович, Владислав Гузь, Александр Полукеев, Андрей Звездочкин, Александр Савельев, Павел Кирюханцев.

Правление: Александр Савельев (председатель), Вячеслав Ермолин, Владимир Скатин, Константин Баландин, Татьяна Богданович, Кристина Миронова, Владимир Реутов, Павел Филимоненок.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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