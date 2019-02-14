Рантье
Банк «Санкт-Петербург»,
Банк «Санкт-Петербург» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
338 730 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|733 дня
|1097 дней
|от 50 000 ₽
|5,6
|6,1
|6,6
|6,4
|6,7
|от 1 500 000 ₽
|5,7
|6,2
|6,7
|6,5
|6,8
|91 день
|181 день
|367 дней
|733 дня
|1097 дней
|от 1 000 $
|0,9
|1,8
|2,2
|2,8
|3,2
|от 50 000 $
|1
|1,9
|2,3
|2,9
|3,3
|91 день
|181 день
|367 дней
|733 дня
|1097 дней
|от 1 000 €
|—
|—
|0,01
|0,6
|0,8
|от 50 000 €
|—
|—
|0,1
|0,7
|0,9
при заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада устанавливается в размере 1 000 рублей или 50 долларов/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 7 городах России
28 913
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
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Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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