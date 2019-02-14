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Рантье

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
338 730
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 733 дня 1097 дней
от 50 000 ₽ 5,6 6,1 6,6 6,4 6,7
от 1 500 000 ₽ 5,7 6,2 6,7 6,5 6,8
91 день 181 день 367 дней 733 дня 1097 дней
от 1 000 $ 0,9 1,8 2,2 2,8 3,2
от 50 000 $ 1 1,9 2,3 2,9 3,3
91 день 181 день 367 дней 733 дня 1097 дней
от 1 000 € 0,01 0,6 0,8
от 50 000 € 0,1 0,7 0,9

при заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада устанавливается в размере 1 000 рублей или 50 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 7 городах России
28 913
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 51
Банкоматы 316
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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