Управляемый
Банк «Санкт-Петербург»,
Банк «Санкт-Петербург» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 624 ₽
Ставка
5,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|1 мес.
|3 мес.
|6 мес.
|1 год
|от 50 000 ₽
|4,6
|4,7
|5
|5,25
|1 мес.
|3 мес.
|6 мес.
|1 год
|от 1 000 $
|0,7
|0,8
|—
|—
- на шесть месяцев - ставка по вкладу в рублях равна Ключевой ставке минус 2,75%, в долларах - ставке LIBOR** overnight минус 1,35%;
- на один год - ставка по вкладу в рублях равна Ключевой ставке минус 2,5%, в долларах - ставке LIBOR** overnight минус 1,25%
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений
- Частичное снятие
-
возможно
1 раз в месяц, не более 50 % от остатка средств на счете вклада на момент изъятия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 7 городах России
11 353
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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