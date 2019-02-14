Вход

Управляемый

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 624
Ставка
5,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год
от 50 000 ₽ 4,6 4,7 5 5,25
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год
от 1 000 $ 0,7 0,8
  • на шесть месяцев - ставка по вкладу в рублях равна Ключевой ставке минус 2,75%, в долларах - ставке LIBOR** overnight минус 1,35%;
  • на один год - ставка по вкладу в рублях равна Ключевой ставке минус 2,5%, в долларах - ставке LIBOR** overnight минус 1,25%
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений

Частичное снятие
возможно

1 раз в месяц, не более 50 % от остатка средств на счете вклада на момент изъятия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 7 городах России
11 353
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 51
Банкоматы 316
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратег online 8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Стратег 7,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Рантье online 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный online 5,9 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5,9 10 000 ₽ Посмотреть
Престиж online 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Престиж 4,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще