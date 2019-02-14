Рантье online
Банк «Санкт-Петербург»,
Банк «Санкт-Петербург» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
315 288 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|733 дня
|1097 дней
|от 5 000 ₽
|5,8
|6,3
|6,8
|6,6
|6,9
|от 1 500 000 ₽
|5,9
|6,4
|6,9
|6,7
|7
|91 день
|181 день
|367 дней
|733 дня
|1097 дней
|от 100 $
|1,1
|2
|2,4
|3
|3,4
|от 50 000 $
|1,2
|2,1
|2,5
|3,1
|3,5
|91 день
|181 день
|367 дней
|733 дня
|1097 дней
|от 100 €
|—
|—
|0,2
|0,8
|1
|от 50 000 €
|—
|—
|0,3
|0,9
|1,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье online» в 7 городах России
24 333
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стратег online
|8
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Стратег
|7,8
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|6,8
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный online
|5,9
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|5,9
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Управляемый
|5,25
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Престиж online
|5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Престиж
|4,8
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть