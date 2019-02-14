Вход

Рантье online

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
315 288
Ставка
7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 733 дня 1097 дней
от 5 000 ₽ 5,8 6,3 6,8 6,6 6,9
от 1 500 000 ₽ 5,9 6,4 6,9 6,7 7
91 день 181 день 367 дней 733 дня 1097 дней
от 100 $ 1,1 2 2,4 3 3,4
от 50 000 $ 1,2 2,1 2,5 3,1 3,5
91 день 181 день 367 дней 733 дня 1097 дней
от 100 € 0,2 0,8 1
от 50 000 € 0,3 0,9 1,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье online» в 7 городах России
24 333
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 51
Банкоматы 316
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратег online 8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Стратег 7,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный online 5,9 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5,9 10 000 ₽ Посмотреть
Управляемый 5,25 50 000 ₽ Посмотреть
Престиж online 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Престиж 4,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще