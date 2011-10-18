Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Петербургского Социального Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,81%
|10 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|1 400 000
|271 день
|
|Доллар США
|1,75%
|20 000
|271 день
|Евро
|0,1%
|500
|271 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|5 000 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|200 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,75%
|3 500
|181 день
|Евро
|0,01%
|2 900
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,75%
|10 000 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,5%
|300 000
|181 день
|Евро
|0,01%
|2 000
|181 день
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|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|500 дней
Вклады Петербургского Социального Коммерческого Банка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Петербургского Социального Коммерческого Банка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.