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Вклады Петербургского Социального Коммерческого Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Петербургского Социального Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,81% 10 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 400 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,75% 20 000 271 день
Евро 0,1% 500 271 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 5 000 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 200 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,75% 3 500 181 день
Евро 0,01% 2 900 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 10 000 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 300 000 181 день
Евро 0,01% 2 000 181 день
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Петербургского Социального Коммерческого Банка

Вклады Петербургского Социального Коммерческого Банка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Петербургского Социального Коммерческого Банка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.