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Вклады банка Далена Банк

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка Далена Банк можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

4 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 30 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 0,5% 500 91 день
Евро 0,1% 500 31 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,75% 30 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 400 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 5 000 000 1100 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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