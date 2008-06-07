Ипотека в Металлинвестбанкеизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
13 ипотечных кредитов
3 заявки за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10%
|до 25 000 000 ₽
|30 лет
|-
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11,5%
|до 25 000 000 ₽
|30 лет
|-
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11%
|до 25 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11%
|до 10 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11%
|до 10 000 000 ₽
|30 лет
|-
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11%
|до 25 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|13%
|до 25 000 000 ₽
|25 лет
|30%
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,3%
|до 2 368 978 ₽
|20 лет
|20%
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|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,5%
|до 30 000 000 ₽
|30 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|13%
|до 30 000 000 ₽
|25 лет
|20%