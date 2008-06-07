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Ипотека в Металлинвестбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

13 ипотечных кредитов
3 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10% до 25 000 000 ₽ 30 лет -
1 заявка за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,5% до 25 000 000 ₽ 30 лет -
1 заявка за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 25 000 000 ₽ 30 лет 20%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 10 000 000 ₽ 30 лет 20%
Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 10 000 000 ₽ 30 лет -
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 25 000 000 ₽ 30 лет 20%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
13% до 25 000 000 ₽ 25 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,3% до 2 368 978 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
13% до 30 000 000 ₽ 25 лет 20%