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Доходный год

Металлинвестбанк,

Металлинвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,23%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 267
Ставка
7,23%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,23
  • три периода начисления процентов: первый и второй месяц - 8,3%;
  • третий и четвертый месяц - 7,1%;
    • с пятого месяца - 7%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
Срок действия
по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,3%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный год» в 29 городах России
5 357
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход (в конце срока) 7,6 10 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход (ежемесячно) 7,4 10 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,4 1 400 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6 5 000 ₽ Посмотреть
Управляемый 6 1 400 000 ₽ Посмотреть
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