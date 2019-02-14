Доходный год
Металлинвестбанк,
Металлинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,23%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 267 ₽
Ставка
7,23%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7,23
- три периода начисления процентов: первый и второй месяц - 8,3%;
- третий и четвертый месяц - 7,1%;
- с пятого месяца - 7%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,3%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный год» в 29 городах России
5 357
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-97-97 — единая справочная служба
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