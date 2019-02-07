Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) технология MIRAccept Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 40 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 40 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - 10 руб. в месяц, начиная со второго;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

конвертация - по курсу банка;

неразрешенный овердрафт - 146% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие до 40 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие свыше 40 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения Дата актуализации 07.02.2019 15:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.