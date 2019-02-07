Томскпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир Классическая — Томскпромстройбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
технология MIRAccept
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 40 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 40 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 10 руб. в месяц, начиная со второго;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- неразрешенный овердрафт - 146% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие до 40 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие свыше 40 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
07.02.2019 15:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31